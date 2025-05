“Vestiu a toga da impunidade”, diz Gabriel Sant'Ana Wainer sobre blindagem de Ramagem na Câmara

O jornalista Gabriel Sant'Ana Wainer comentou sobre a resolução que havia suspendido toda a ação penal contra Alexandre Ramagem (PL-RJ), réu por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. Apesar de ter sido aprovada na Câmara dos Deputados por 315 votos a 143, a medida foi derrubada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que não concordou com a blindagem do deputado.