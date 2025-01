Moradores do Caminho do Meio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, se revoltaram com a quantidade de buracos na via. Em protesto, eles pintaram a palavra "vergonha" no asfalto e sinalizaram as imperfeições. Durante o programa Gaúcha Hoje desta quinta-feira (9), a repórter Kathlyn Moreira esteve no local e conversou com moradores sobre os problemas causados.