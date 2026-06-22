Verbas indenizatórias somaram R$ 787 milhões no Judiciário do RS em 2025 | Gaúcha Atualidade

O impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabeleceu, em março, critérios para pagamentos de verbas indenizatórias — os chamados "penduricalhos" — e que impôs trava a pagamentos retroativos ainda é desconhecido para os cofres públicos do RS. Reportagem de Zero Hora se debruçou sobre 120 folhas rodadas no ano passado pelos órgãos do sistema de Justiça do RS: Tribunal de Justiça (TJ), Ministério Público (MP), Defensoria Pública, Tribunal de Justiça Militar (TJM) e Tribunal de Contas do Estado (TCE). A apuração considerou apenas os vencimentos de magistrados, procuradores e promotores, defensores e conselheiros, ativos e inativos. O levantamento aponta o pagamento de R$ 787.063.078,14 em 2025 a título de verbas indenizatórias (R$ 348,9 milhões) e vantagens eventuais (R$ 438,1 milhões). Sob esses dois guarda-chuvas encontram-se abonos, auxílios e pagamentos retroativos. Nem todos foram considerados inconstitucionais pelo STF.