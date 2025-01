Vento contínuo chama atenção no Litoral

Descrição: Desde o começo deste veraneio, a persistência do vento tem chamado a atenção dos veranistas no Litoral Norte. Não chega a ser uma ventania, mas a constância faz com que a velocidade média do ar chegue a 18 km/h desde o começo de janeiro - pouco mais do que o dobro do padrão histórico medido nas praias gaúchas para esse mês entre 1991 e 2020. Segundo especialistas, a passagem de frentes frias que ficam mais estacionadas no centro do país acabam estimulando a circulação de mais vento do mar para o continente na região da costa gaúcha.