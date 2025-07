Um caminhão do tipo cegonha tombou na descida da nova ponte do Guaíba para a freeway e causa bloqueio total em Porto Alegre, provocando engarrafamento para quem vem de Eldorado do Sul pela BR-290. O acidente ocorreu por volta das 10h30min desta terça-feira (22), no km 95 da rodovia. Um dos veículos transportados pelo caminhão despencou sobre a Rua Voluntários da Pátria. Apenas o motorista do caminhão ficou ferido. Leia mais.