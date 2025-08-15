Veja como ocorre a pesca magnética

Um morador da Região Metropolitana tem como passatempo praticar pesca magnética e detectorismo. Leonardo usa uma corda e um imã de grande potência para retirar dos rios e lagos objetos de metal. O explorador já encontrou armas de fogo, facas, extintores de incêndio, moedas, trabalhos de religião, vergalhões, parafusos, entre outros itens. Ele encaminha o material para a reciclagem ou para o lixo o correto. As armas de fogo são entregues à polícia. O adepto também usa um caiaque para ajudar na limpeza dos mananciais.