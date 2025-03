O eclipse lunar total, também conhecido como "Lua de Sangue", pôde ser visto no céu já nas primeiras horas desta sexta-feira (14). O fenômeno, que começou por volta de 00h57min, com o início do eclipse penumbral, atingiu o seu ápice por volta de 03h59min. Neste momento, a Lua ficou completamente na sombra da Terra e com tom avermelhado.