A primeira edição dos Jogos Tradicionais dos Povos Indígenas do Sul foi realizada, neste sábado, no Morro do Osso, em Porto Alegre. Participaram representantes das etnias Charrua, Kaingang, Mbyá-Guarani e Xokleng. Houve disputas de futebol, cabo de guerra, arco e flecha, arremesso de lança, entre outras.