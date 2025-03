O governador Eduardo Leite, que comemorou 40 anos na última segunda-feira (10), realizou a comemoração do aniversário no sábado (15).

Leite reuniu convidados nos jardins do Palácio Piratini e entre, eles, o ator global Hugo Bonemer, que compartilhou nas redes sociais trechos da festa em que o governador aparece cantando clássicos como "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, "Retalhos de Cetim", de Benito di Paula, e até música em inglês, como We Are Young, da banda Fun.