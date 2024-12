A torcida do Grêmio se reuniu no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para se despedir de Renato Portaluppi. O treinador teve sua saída do Grêmio oficializada na segunda (9), após uma reunião com o presidente Alberto Guerra. Confira como foi a homenagem dos gremistas e o adeus do ídolo tricolor!