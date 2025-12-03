Veja como está o Monumento ao General Bento Gonçalves

O Monumento ao General Bento Gonçalves, situado no canteiro central da Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, será revitalizado em 2026. O serviço ficará sob responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS). O trabalho deve começar entre o final de janeiro e início de fevereiro de 2026. Tem previsão de se estender por 90 dias. O investimento será de R$ 1,3 milhão. A obra, inaugurada em 1936, foi feita pelo escultor Antonio Caringi.