Veja como é o local que foi utilizado como cativeiro de menina raptada em Tramandaí

Na terça-feira (25), uma criança de nove anos foi sequestrada e abusada sexualmente por um vizinho em Tramandaí. Ela foi levada para o porão de uma loja de conveniência pelo dono do estabelecimento, Marco Antônio Bocker Jacob, 61 anos. O local, situado na Rua São Marcos, é perto da casa da vítima e ao lado da praça de onde foi raptada. Na quarta-feira (26) de manhã, durante o resgate da menina, populares invadiram o local e lincharam o proprietário. No tumulto, a loja e o carro do homem foram depredados. Por todos os lados é possível ver as marcas da confusão: garrafas quebradas e diversos objetos revirados. O local funcionava como um uma mercearia, vendendo itens alimentícios, além de bebidas em geral. O porão, onde a menina foi mantida refém, fica nos fundos da loja. Era fechada por uma tampa de concreto e estava com engradados de cerveja por cima.