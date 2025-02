Temperatura de 40ºC seguirá durante a semana no Rio Grande do Sul. Onda de calor é caracterizado por índices de temperatura que superam em 5°C os níveis esperados para uma região e época do ano. No site de monitoramento atmosférico Windy é possível observar a evolução da onda de calor atuando na área do RS. Veja vídeo para compreender fenômeno no Estado. Saiba mais na reportagem completa