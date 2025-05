O Vaticano divulgou na tarde desta terça-feira (6) imagens do interior do espaço. Há duas fileiras paralelas e algumas mesas colocadas ao fundo. Ali estarão os 133 cardeais com direito a voto no conclave, que inicia na quarta-feira (7). Nas imagens também aparece a sacristia, conhecida como "Sala das Lágrimas", a estrutura onde foi instalada a chaminé na qual sairá a fumaça após cada escrutínio e o balcão da Basílica de São Pedro.