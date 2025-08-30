Valéria Barcellos e a arte de transbordar narrativas | Perimetral Podcast

No novo episódio do Perimetral Podcast, apresentado por Juliana Bublitz, a convidada é a cantora, atriz e multiartista Valéria Barcellos. Valéria se destacou no cenário musical como uma das precursoras do movimento MPBTRANS. Em 2023, interpretou a personagem Luana Shine na novela Terra e Paixão (Rede Globo), escrita por Walcyr Carrasco. Em 2024, lançou Saraval, seu primeiro álbum de canções autorais. Foi autora homenageada na FestiPoa Literária 2025.