Valéria Barcellos e a arte de transbordar narrativas | Perimetral Podcast

Segunda-feira, 1 de set de 2025
No novo episódio do Perimetral Podcast, apresentado por Juliana Bublitz, a convidada é a cantora, atriz e multiartista Valéria Barcellos. Valéria se destacou no cenário musical como uma das precursoras do movimento MPBTRANS. Em 2023, interpretou a personagem Luana Shine na novela Terra e Paixão (Rede Globo), escrita por Walcyr Carrasco. Em 2024, lançou Saraval, seu primeiro álbum de canções autorais. Foi autora homenageada na FestiPoa Literária 2025.
No papo, Valéria comenta a importância da representatividade, relembra momentos marcantes de sua carreira e reflete sobre os desafios de ser uma voz atuante em meio às transformações sociais e culturais do Brasil.