VALDEMAR COSTA NETO, "movimento de golpe", Bolsonaro e anistia | Andei Pensando | 16/09/2025

O episódio de hoje repercute a entrevista de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, no Timeline da Rádio Gaúcha, onde ele falou sobre "movimento de golpe", a relação com Jair Bolsonaro, candidaturas de 2026, anistia e até impeachment de ministros do STF. Gabriel Wainer analisa os bastidores e as consequências políticas dessas declarações. Também discute três casos que expõem a fragilidade da segurança pública no Brasil: a execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, especialista em PCC, a morte de um homem em surto, desarmado, dentro de casa em Porto Alegre, e os novos desdobramentos do caso do crime da mala na capital gaúcha.