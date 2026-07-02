Valdemar Costa Neto comenta conflito na família Bolsonaro; veja o que ele disse

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, contou à Rádio Gaúcha que já conversou com Flávio e Michelle Bolsonaro após o vídeo postado pela ex-primeira-dama na última semana, em que ela critica o enteado. Os apresentadores Andressa Xavier e Matheus Schuch repercutiram a entrevista feita ao Gaúcha Atualidade na manhã desta quinta-feira (2).