Uma questão que começa ainda nas lavouras tem impacto direto nas dinâmicas da indústria cervejeira. É a produção da cevada, principal matéria-prima na fabricação do malte, um dos ingredientes da bebida, que está menor. O plantio do cereal vem caindo no Rio Grande do Sul, fazendo as maltarias (e as cervejarias) se abastecerem de outras formas.