Vai chover no fim de semana? Veja a previsão do tempo para os próximos dias no RS

O calor volta a dar às caras no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (10). O sol vai predominar em todas as regiões durante o dia, o que irá favorecer a subida da temperatura à tarde, especialmente na metade oeste, onde são esperados os índices mais elevados. A máxima pode chegar aos 28ºC no RS. A intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai irá estimular a formação de nuvens carregadas pelo interior do Estado no sábado (11). A tendência é que ocorram pancadas rápidas e isoladas de chuva. Já no domingo (12) de Dia das Crianças, a Climatempo aponta que há previsão de formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai. Associado a uma frente fria, o fenômeno meteorológico espalhará a chuva por todas as regiões.