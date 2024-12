De novo no Maracanã. De novo para o Flamengo. De novo em um domingo de sol no Rio de Janeiro. Três anos depois, o Inter voltou a complicar sua vida na reta final do Brasileirão. Desta vez de forma irreversível. Se em 2021 foi ultrapassado pelos cariocas em confronto direto na penúltima rodada, agora a chance de título do Brasileirão evaporou por completo com o 3 a 2 para os rubro-negros neste domingo (1º).