Vacina contra a gripe: ainda vale a pena?

Com baixíssimos índices de vacinação, o RS enfrenta um aumento perigoso nos casos de internações e mortes por gripe em 2025. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS), até meados de julho deste ano, 446 pessoas morreram pela doença no Estado e outras 2.795 percisaram de hospitalização. A vacina contra a gripe é segura e eficiente, sendo a principal forma de se evitar casos graves. Mas agora, chegando o fim do inverno, ainda vale se vacinar contra a gripe?

