Uma intensa chuva de granizo atingiu diversas regiões no norte do Estado, na tarde desta terça-feira (15). Segundo a prefeitura de Vacaria, as pedras de gelo começaram a cair por volta das 14h30min. O fenômeno climático seguiu por cerca de meia hora. A informação foi trazida pelo repórter Alessandro Valim no Gaúcha Hoje. ▶️ Assista ao trecho.