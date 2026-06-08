Uso descontrolado de telas dificulta diagnóstico, diz especialista em TDAH

Rubens Wajnsztejn é um dos principais nomes do Brasil no estudo do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). O especialista é neurologista da infância e adolescência com graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo (USP) e Residência Médica em Neurologia Infantil pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele esteve em Porto Alegre na semana passada para participar do Brain Congress, conferência científica sobre o cérebro, comportamento e emoções. Segundo o neurologista, a maior visibilidade do tema trouxe avanços importantes, mas também exige cautela. Ele destacou que a informação ampliou o acesso ao diagnóstico, o que é positivo, mas que o TDAH continua sendo uma condição clínica complexa, que exige avaliação criteriosa e não pode ser reduzida a listas rápidas de sintomas.