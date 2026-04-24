Uso de áudio feito com IA no caso família Aguiar é "muito perturbador", diz Kelly Matos | Timeline

O policial militar Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, suspeito de matar três integrantes da mesma família em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, usou uma ferramenta de inteligência artificial para simular a voz de Silvana de Aguiar, sua ex-companheira que está desaparecida desde final de janeiro. Nos áudios, ele simula a voz de Silvana para atrair os pais dela, Isail, 69 anos, e Dalmira Germann de Aguiar, de 70. No Timeline desta sexta-feira (24), os comunicadores Kelly Matos e Paulo Germano comentaram o assunto.