Usina do Gasômetro, interditada em 2017 e em obras desde 2020, está perto de ser devolvida à comunidade de Porto Alegre. Espaço foi reformado. Problemas como goteiras e infiltrações foram percebidos no dia 1º de janeiro, quando um ato de posse do prefeito Sebastião Melo para o segundo mandato estava previsto para ocorrer no local, mas acabou cancelado. Ajustes estão sendo feitos e a expectativa é de abertura total do espaço ao público até março.