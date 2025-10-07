URGENTE: presidente do Equador, DANIEL NOBOA, sofre TENTATIVA DE ASSASSINATO

Daniel Noboa, presidente do Equador, foi alvo de uma tentativa de assassinato nesta terça-feira (7), segundo a ministra da Energia, Inés María Manzano. O carro em que o líder do Executivo estava foi atacado a tiros enquanto Noboa chegava a um evento na província de Cañar, na região central do país. As informações são do g1. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (07), apresentado por Léo Saballa Jr., recebe o comunicador do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, e o professor de Relações Internacionais da Escola de Humanidades da PUCRS, João Jung, para analisar os dois anos da guerra entre Israel e o Hamas. O debate discute o atual cenário do conflito, as pressões internacionais e as perspectivas para o fim da guerra.