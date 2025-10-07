URGENTE: carreta de serragem TOMBA e deixa mulher SOTERRADA no acesso à BR-448, em Porto Alegre

Um caminhão tombou na alça de acesso da freeway para a Rodovia do Parque (BR-448), em Porto Alegre, por volta das 11h30min desta terça-feira (7). A carreta, que transportava serragem, acabou caindo sobre um veículo que estava na faixa ao lado do caminhão. Uma mulher de 23 anos ficou presa no carro que foi soterrado. A motorista foi retirada por volta das 13h e colocada em uma ambulância para ser levada ao hospital. O Corpo de Bombeiros e socorristas da CCR ViaSul trabalharam no resgate dela e no atendimento ao condutor do caminhão.