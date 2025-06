Um avião caiu nesta quinta-feira (12), na Índia. A aeronave da Air India estava viajando de Ahmedabad para Londres, no Reino Unido. Conforme o canal de televisão local India TV, cerca de 242 pessoas estavam a bordo do Boeing 787-800 Dreamliner. Estavam na aeronave 230 passageiros, os dois pilotos e 10 integrantes da tripulação. Ainda não há informações sobre quantidade de mortos e feridos. Não há brasileiros entre as vítimas.