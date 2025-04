O colunista Fabricio Carpinejar afirmou, em cometário no programa "Gaúcha Hoje", da Rádio Gaúcha, que os policiais da Brigada Militar estão desde agosto de 2023 sem receber fardamentos novos. Após a participação dele, o secretário da Segurança Pública do RS, Sandro Caron, entrou no ar e falou com o apresentador Antônio Carlos Macedo sobre a situação.