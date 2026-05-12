União Europeia PROÍBE importação de carne do Brasil; entenda como pode impactar o país | Gaúcha+

Menos de um mês depois da entrada em vigor do acordo União Europeia (UE) e Mercosul, o anúncio de restrição a importações de carnes e produtos de origem animal do Brasil foi recebido como um duro golpe, embora tratem-se de esferas diferentes. O acordo é comercial, a restrição, sanitária. O bloco europeu é um dos principais destinos dos itens barrados sob a premissa de descumprimento das regras do uso de antimicrobianos na pecuária. Ficam excluídas as carnes bovina, de frango, de cavalo, tripas, peixe e mel. Na verdade, a UE publicou a relação dos países que estão aptos a vender por cumprirem as regras, e o nome do Brasil não aparece.