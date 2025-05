Uma festa para o piano de 100 anos que resistiu à enchente

O bar Grezz, no 4º Distrito de Porto Alegre, vai promover um recital para celebrar os 100 anos de seu piano, que sobreviveu à enchente de maio de 2024. O espaço ficou inundado por um mês, com água a 1m80cm de altura. O piano foi salvo graças à mobilização da equipe do Grezz com a ajuda da vizinhança. A colunista Juliana Bublitz e o fotojornalista Jeff Botega estiveram no local para conhecer o instrumento e conversar com um dos sócios sobre o evento, um símbolo da retomada. Leia a coluna da Ju Bublitz.