A Seleção Brasileira perdeu de 4 a 1 para a Argentina, na noite da última terça-feira (26), no Monumental de Núñez. Já nos primeiros 12 minutos de jogo, os hermanos abriram o placar com um gol de Julián Alvárez e outro de Enzo Fernández. No Gaúcha Hoje desta quarta-feira (26), Antonio Carlos Macedo e Tiago Bitencourt comentaram sobre a derrota do Brasil, que foi a mais amarga para o rival dos últimos 61 anos.