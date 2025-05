Um ano da enchente: moradores têm direito à indenização? Entenda ação do MP | Conversas Cruzadas

O Ministério Público (MP) ingressou com uma ação coletiva com objetivo de responsabilizar a prefeitura de Porto Alegre pelos danos causados à população pela enchente de maio de 2024. Segundo o MP, as falhas no sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre ocorreram por “omissões cometidas pela prefeitura ao longo do tempo”. Na ação, o Ministério Público pede que a prefeitura pague uma indenização coletiva de R$ 50 milhões, que devem ser destinados a um fundo e usados para aumento da resiliência da cidade. O MP também pede que a prefeitura pague indenizações individuais a todos os habitantes e empresários instalados em bairros que deveriam ter sido protegidos pelo sistema de defesa contra cheias da Capital. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (5), sob o comando do apresentador Gabriel Jacobsen, recebe ao vivo a professora de Direito da UFRGS, Tula Wesendonck, e o juiz federal e professor de Direito Ambiental e Climático na Unisinos, ⁠Gabriel Wedy, para debater se afetados na enchente merecem ser indenizados em eventos climáticos extremos.