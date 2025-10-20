UBER e 99: MOTORISTA de aplicativo conta casos de ASSÉDIO e AGRESSÃO que sofreu | Conversas Cruzadas

O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento que vai definir se os motoristas de aplicativos devem ter ou não vínculo empregatício com as plataformas digitais. A discussão, conhecida como “uberização” das relações de trabalho, impacta diretamente cerca de 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera de uma definição do plenário. E no meio desse cenário, a Uber anunciou novas regras para as categorias Comfort e Black. Carros recém-lançados foram excluídos das modalidades, e muitos motoristas, que se endividaram para comprar esses modelos, afirmam ter sido prejudicados. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (20), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos do RS, Carina Trindade, o arquiteto urbanista, Fernando Lindner, e a advogada trabalhista, Carolina Spina, para debater o julgamento no STF e as novas regras para carros de aplicativos como Uber e 99.