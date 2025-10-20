UBER e 99: decisão de vínculo entre MOTORISTA e APLICATIVO deveria ser do STF? | Conversas Cruzadas

O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento que vai definir se os motoristas de aplicativos devem ter ou não vínculo empregatício com as plataformas digitais. A discussão, conhecida como “uberização” das relações de trabalho, impacta diretamente cerca de 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera de uma definição do plenário. E no meio desse cenário, a Uber anunciou novas regras para as categorias Comfort e Black. Carros recém-lançados foram excluídos das modalidades, e muitos motoristas, que se endividaram para comprar esses modelos, afirmam ter sido prejudicados.