Um avião caiu na manhã do domingo (22), em Gramado, na serra gaúcha e matou 10 pessoas da família Galeazzi. O acidente aconteceu na região da Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central. Os destroços teriam atingido uma pousada. No Gaúcha+ desta segunda (23), Kelly Matos e Paulo Germano entrevistaram Marco Aurélio Mendonça, turista de Minas Gerais que estava hospedado no estabelecimento.