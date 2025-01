Trump vai anexar Canadá ao território dos Estados Unidos? | Conversas Cruzadas

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de afirmações polêmicas na última terça-feira (7). O republicano sugeriu que o Canadá deveria se fundir ao país, que não descarta a possibilidade de usar força militar para tomar o controle do Canal do Panamá e da Groenlândia e que pretende mudar o nome do Golfo do México. Para especialistas, os planos são improváveis. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (9), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebeu ao vivo o professor de Direito e Relações Internacionais na Universidade LaSalle, ⁠Fabricio Pontin, e o professor e vice-coordenador de Relações Internacionais na PUCRS, ⁠João Jung, para debater se Trump pode anexar Canadá, tomar Groenlândia e Canal do Panamá.