Trump recua e suspende tarifas de 10% sobre café, carne e outros alimentos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (14) uma ordem executiva para reduzir as tarifas sobre importações agrícolas, como carne bovina, banana, café, açaí e tomate. A decisão ocorre em meio à pressão para que o governo reduza o custo de vida dos norte-americanos. A redução de tarifas de reciprocidade promovida pelo governo dos Estados Unidos sinaliza abertura para flexibilização de sanções, mas deve ser vista com cautela no Brasil, segundo especialistas.