Trump, Netanyahu e Irã em escalada e estupro coletivo em Copacabana | Andei Pensando | 03/03/2026

No episódio de hoje, Gabriel Wainer analisa o quarto dia da guerra no Irã, que já se transformou em um conflito regional imprevisível envolvendo EUA, Reino Unido, Hezbollah e países árabes. Gabriel discute as diferentes definições de “vitória” para Trump, Netanyahu e o regime iraniano, e como a ilusão de controle parece mais distante a cada dia. O programa também aborda o caso brutal de estupro coletivo em Copacabana: uma adolescente de 17 anos atraída para uma emboscada planejada, violentada por cinco homens e submetida a uma hora de agressões registradas em áudio, vídeo e laudo pericial. Para fechar, Gabriel repercute a entrevista de Valdemar Costa Neto no Canal Livre. Em minutos, o presidente do PL admite repasses milionários ligados ao entorno do Banco Master, diz que a CPI “vai atingir meio mundo” e menciona tentativas de troca envolvendo a dosimetria do 8 de Janeiro. Uma confissão pública que escancara bastidores que já não surpreendem, mas deveriam.