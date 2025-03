Donald Trump e Volodymyr Zelensky entraram em confronto verbal no Salão Oval da Casa Branca em uma cena inédita em que o presidente dos EUA levantou a voz para exigir que seu convidado fosse "grato". A briga começou quando o vice-presidente J.D. Vance disse ao presidente ucraniano que ele estava sendo "desrespeitoso" com os americanos. Zelensky viajou a Washington para assinar um acordo sobre minerais estratégicos e discutir a guerra com a Rússia, que invadiu seu país há três anos.