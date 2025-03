TRUMP é PACIFISTA ou atiça GUERRA MUNDIAL? EUA suspende apoio militar à UCRÂNIA | Conversas Cruzadas

O que era para ser um encontro mais ameno após as tensões nas últimas semanas, incluindo a assinatura de um acordo, se tornou uma troca de ofensas entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia. Volodimir Zelensky encontrou-se com Donald Trump, na Casa Branca, na sexta-feira (28) como parte das negociações para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, e estabelecimento de acordo para exploração de terras raras pelos EUA no país. Mas o plano não saiu como o esperado. Zelensky expressou relutância em fazer concessões a Putin e Trump enfatizou a necessidade de gratidão por parte do ucraniano, levando a um confronto verbal. Uma coletiva de imprensa conjunta, que estava marcada, foi cancelada. E a assinatura do acordo não aconteceu. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (4), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo o analista internacional e doutor em Filosofia pela PUCRS, Cezar Roedel, e o professor de Direito e Relações Internacionais na Universidade LaSalle, Fabrício Pontin, para debater se bate-boca entre Trump e Zelensky indica crise perigosa entre EUA e Europa.