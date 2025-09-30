Trump e acordo de paz entre Israel e Hamas, Edson Fachin assume STF e preso no CPMI do INSS | Andei Pensando | 30/09/2025

O episódio de hoje repercute o acordo de paz apresentado por Donald Trump para encerrar a guerra em Gaza, um plano de 20 pontos que prevê cessar-fogo, libertação de reféns, ajuda humanitária e até uma futura zona econômica especial. Benjamin Netanyahu aceitou o acordo na íntegra praticamente sem ressalvas e agora a expectativa é sobre a resposta do Hamas. Gabriel Wainer também comenta a posse de Edson Fachin na presidência do STF, marcada por discursos firmes, recados políticos e pela ausência simbólica de Tarcísio de Freitas, além das fofocas de bastidores em Brasília. O episódio conta ainda com uma análise sobre o andamento da CPMI do INSS, que terminou com mais uma prisão em flagrante: o presidente da Conafer, Carlos Roberto Lopes, acusado de fraudes milionárias em aposentadorias, inclusive com “assinaturas de mortos”. No quadro Descompliquês, Gabriel explica o que é contribuição associativa e por que o conceito está no centro do escândalo do INSS.