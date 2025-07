TRUMP contra PIX? Governo Lula posta MEMES com INDIRETAS aos Estados Unidos | Conversas Cruzadas

O governo brasileiro enviou hoje uma carta aos Estados Unidos demonstrando insatisfação com o tarifaço anunciado por Donald Trump. O texto traz como um dos argumentos a avaliação de que a medida terá um impacto muito negativo pra economia dos dois países. Na carta, o governo federal alega que sempre dialogou "de boa-fé com as autoridades norte-americanas em busca de alternativas para aprimorar o comércio bilateral. Hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta, receberam o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para uma reunião sobre o tarifaço. Os três pregaram a defesa da soberania e união contra o que chamaram de "agressão injusta". E no meio disso tudo, como ficam as narrativas políticas?