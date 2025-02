TRUMP chama ZELENSKY de DITADOR: ameaças à Ucrânia preocupam ou são falsas? | Conversas Cruzadas

O segundo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos completou um mês nesta quinta-feira (20), pontuado por uma série de medidas polêmicas e com impactos e reações globais. Da expulsão em massa de imigrantes ilegais ao tarifaço, as ordens do ocupante da Casa Branca reforçam a agenda America First, que prioriza os Estados Unidos em diferentes frentes. Sobre a guerra na Ucrânia, iniciada após a invasão russa em 2022, Trump tem falado com os presidentes dos dois países, o ucraniano Volodymyr Zelensky e o russo Vladimir Putin, a fim de chegar a um acordo. Mas, às vésperas de o conflito completar três anos, em 24 de fevereiro, conversas entre Estados Unidos e Rússia, sem que a Ucrânia esteja diretamente envolvida, tensionou os ânimos. Zelenski reiterou o alerta de que não aceitará o resultado se não houver participação de autoridades ucranianas, enquanto Trump afirmou que o líder ucraniano é um "ditador" e que "deverá agir rápido ou não terá mais país". O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (21), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o comunicador do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, e o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília; doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS, Guilherme Thudium, para debater se Trump deveria negociar fim da guerra Rússia-Ucrânia.