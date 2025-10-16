Trump ameaça invadir Venezuela e vídeo de padre com noiva viraliza | Andei Pensando | 16/10/2025

O episódio de hoje analisa os sinais de uma possível invasão americana à Venezuela, depois que Donald Trump confirmou operações secretas da CIA no país e reforçou a presença militar no Caribe. Navios, submarinos e bombardeiros B-52 rondam o território venezuelano, tudo sob o argumento de combate ao narcotráfico. Gabriel Wainer explica como Trump tenta justificar a ofensiva com um discurso de “guerra contra os cartéis” e comenta a reação de Lula, que classificou a operação como “incompatível com a vocação pacífica da América Latina”. O episódio também aborda a nova polêmica do setor aéreo, com a tarifa Basic lançada pela Gol, que cobra até pela bagagem de mão. O movimento reacende o debate sobre os direitos do consumidor e o papel da ANAC na regulação das companhias. E encerra com o caso do padre flagrado com a noiva de um fiel em Mato Grosso, um episódio que virou caso de polícia e levantou discussões sobre privacidade, exposição e julgamento público nas redes sociais. No quadro Vem Aí, Gabriel antecipa o que deve dominar as manchetes da próxima semana: o risco de guerra na América Latina, a reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio em Washington, e o clima explosivo da CPMI do INSS.