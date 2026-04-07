Trump ameaça "eliminar civilização" e a feira de partidos no Brasil | Andei Pensando | 07/04/2026

No episódio de hoje, Gabriel Sant’Ana Wainer analisa o ultimato feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Irã. Com prazo e ameaças explícitas de destruição de infraestrutura civil, o discurso eleva a tensão no Oriente Médio a um patamar perigoso. No cenário nacional, o programa examina o resultado da janela partidária em Brasília, que escancarou a lógica de conveniência por trás das siglas. Para fechar, uma pausa irônica: a picanha brasileira entra no ranking dos melhores pratos do mundo do TasteAtlas. No Descompliquês, Gabriel explica a diferença entre fundo partidário e fundo eleitoral, ajudando a entender por que partido, no Brasil, quase sempre também significa caixa.