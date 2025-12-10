Truculência no Congresso, PL da Dosimetria e fim da escala 6x1 | Andei Pensando | 10/12/2025

O episódio de hoje mergulha em um dos dias mais tensos do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados protagonizou cenas que lembram regimes autoritários: jornalistas foram agredidos, o sinal da TV Câmara foi cortado e um deputado foi arrastado do plenário. Tudo isso no mesmo dia em que ocorreu a votação do polêmico PL da Dosimetria, que pode reduzir penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo Jair Bolsonaro. Gabriel Wainer analisa como essa mudança impacta a classe política e os possíveis beneficiados por ela.