Truculência no Congresso, PL da Dosimetria e fim da escala 6x1 | Andei Pensando | 10/12/2025

Quinta-feira, 11 de dez de 2025
O episódio de hoje mergulha em um dos dias mais tensos do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados protagonizou cenas que lembram regimes autoritários: jornalistas foram agredidos, o sinal da TV Câmara foi cortado e um deputado foi arrastado do plenário. Tudo isso no mesmo dia em que ocorreu a votação do polêmico PL da Dosimetria, que pode reduzir penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo Jair Bolsonaro. Gabriel Wainer analisa como essa mudança impacta a classe política e os possíveis beneficiados por ela.
Na CCJ do Senado, outro tema promete impacto direto na vida do trabalhador: a aprovação da PEC que reduz a jornada semanal para 36 horas e extingue a escala 6x1. Uma revolução civilizatória ou um risco para o emprego formal?
Andei Pensando é o programa em vídeo no streaming de GZH que conecta informação, opinião e relevância. Apresentado por Gabriel Sant’Ana Wainer, vai ao ar toda terça, quarta e quinta-feira.