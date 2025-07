Na manhã de terça-feira (8), um adolescente, armado com uma faca, atacou crianças em uma escola do município de Estação, no norte do RS. Um menino, de nove anos, morreu. Duas outras estudantes, de oito anos, e uma professora foram feridas e precisaram ser hospitalizadas. O agressor foi apreendido. Nesta quarta, cidade tinha ambiente de consternação. À tarde, houve protesto de pais e alunos, pedindo mais segurança.