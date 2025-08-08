Trem para a praia? Empresa estuda proposta de ferrovia entre Porto Alegre e o Litoral Norte

Após garantir autorização para construir uma ferrovia entre Porto Alegre e Gramado, na serra gaúcha, a SulTrens avalia um novo trajeto ferroviário. A proposta é criar uma linha de trem de passageiros ligando a Capital ao Litoral Norte.

Em entrevista ao programa Gaúcha Mais nesta sexta-feira (8), o administrador da empresa, Renato Ely, afirmou que já existe um “projeto esboçado” para a rota. No entanto, ele ressaltou que a operação da nova linha ainda depende de estudos de viabilidade.