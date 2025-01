Foram 84 mortes nas ruas e avenidas da capital no ano passado, 18% a mais do que em 2023 e o maior número em sete anos. A Zona Sul foi a região com o maior número de acidentes fatais em 2024, sendo motociclistas o grupo com mais vítimas. As vias de Porto Alegre com mais acidentes fatais em 2024 foram as avenidas Sertório, na Zona Norte, e Bento Gonçalves, com maior parte do traçado na Zona Leste.